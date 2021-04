Ilary Blasi insulta gli sponsor all’Isola dei famosi: “Na mezza sola” caos in rete (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilary Blasi è sicuramente una conduttrice anticonvenzionale, ad ogni modo, nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi ha dato luogo ad uno scivolone che ha coinvolto gli sponsor della trasmissione. La donna è sempre stata senza troppi peli sulla lingua, tuttavia, quello che è accaduto ha lasciato tutti di sasso. Durante la diretta, infatti, i L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 aprile 2021)è sicuramente una conduttrice anticonvenzionale, ad ogni modo, nella puntata di ieri dell’Ideiha dato luogo ad uno scivolone che ha coinvolto glidella trasmissione. La donna è sempre stata senza troppi peli sulla lingua, tuttavia, quello che è accaduto ha lasciato tutti di sasso. Durante la diretta, infatti, i L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : I nostri voti ai look degli opinionisti e di Ilary Blasi nella decima puntata dell’Isola dei Famosi - #nostri… - feritaslan89 : Ho guardato alcuni video di ieri, #dellisola , mi è dispiaciuto molto come la Persia e quella specie di uomo di roc… - lolol55213465 : RT @la_ciga: @VicolodelleNews Ilary ??????????. Grazie a #tommasozorzi #tvip che nonostante il suo fandom non ami Giulia comunque ieri sera si è… - hivelessons : Non ho testa per queste notizie di m3rda sono due giorni che non guardo il telegiornale e sto UNA FAVOLA, moodboard… - domenicamaccar2 : RT @Giovann05393207: @MediasetPlay @IsolaDeiFamosi Ilary Blasi anche tu schifo ?? vedere queste scene di bullismo e penoso -