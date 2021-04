Il vento verde-nero della Germania sa molto di Merkel (Di mercoledì 21 aprile 2021) I conservatori tedeschi hanno scelto il loro candidato alla cancelleria, il leader della Cdu Armin Laschet, il predestinato prima che la candidatura del rivale interno, il bavarese Markus Söder, non iniziasse a sembrare a molti, soprattutto agli elettori sentiti nei sondaggi, un’ottima idea. In seguito a un negoziato che tutti raccontano estenuante e a una nottata di scontri (e di leak e di intemperanze: c’è sempre un piacere perverso nella stampa internazionale quando i tedeschi si comportano come dei mediterranei), Laschet è uscito vincitore. Poco dopo, anche se quelle ore sono sembrate un’eternità, Söder ha detto che si farà da parte e lavorerà all’unità elettorale della Cdu e della sua Csu: la guerra è finita, le cose sono andate come voleva Angela Merkel. Di feste non ce ne sono state, naturalmente, se non ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) I conservatori tedeschi hanno scelto il loro candidato alla cancelleria, il leaderCdu Armin Laschet, il predestinato prima che la candidatura del rivale interno, il bavarese Markus Söder, non iniziasse a sembrare a molti, soprattutto agli elettori sentiti nei sondaggi, un’ottima idea. In seguito a un negoziato che tutti raccontano estenuante e a una nottata di scontri (e di leak e di intemperanze: c’è sempre un piacere perverso nella stampa internazionale quando i tedeschi si comportano come dei mediterranei), Laschet è uscito vincitore. Poco dopo, anche se quelle ore sono sembrate un’eternità, Söder ha detto che si farà da parte e lavorerà all’unità elettoraleCdu esua Csu: la guerra è finita, le cose sono andate come voleva Angela. Di feste non ce ne sono state, naturalmente, se non ...

Armin Laschet o Annalena Baerbock, partita la corsa al dopo - Merkel Annalena Baerbock giocherà la carta della novità e dell'economia verde, per smarcarsi dallo status ... Dei tre, al momento è Baerbock ad avere più vento nelle vele. Sospinta da un crescente consenso per ...

Il vento verde-nero della Germania sa molto di Merkel Laschet è impopolare nella regione che governa, il Nordreno-Vestfalia, è impopolare a livello nazionale, piace poco persino ai suoi compagni di partito che infine l'hanno sostenuto ma che per giorni h ...

