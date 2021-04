Il vaccino in azienda, cosa c’è da sapere e cosa accade a chi rifiuta di farlo (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Giuseppe Leocata * Da tempo non si parla d’altro che di Covid, poi pure di tamponi e adesso anche di vaccini. Federico Fellini farebbe dire a uno dei personaggi de La voce della luna: “ se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Il ‘trattamento sanitario’ – Il vaccino è considerato dalle ‘norme primarie’ una misura ‘raccomandata’ ma ‘non un obbligo’ e negli ambienti di lavoro questa è una delle misure che tutela il singolo lavoratore e la collettività (i terzi che transitano in ambiente di lavoro, le persone con cui essi vengono a contatto, loro stessi nella vita extra-lavorativa e i loro congiunti). La normativa specifica prevede che il datore di lavoro disponga misure efficaci (“tecniche, organizzative e procedurali” e i dispositivi di protezione individuale) per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Giuseppe Leocata * Da tempo non si parla d’altro che di Covid, poi pure di tamponi e adesso anche di vaccini. Federico Fellini farebbe dire a uno dei personaggi de La voce della luna: “ se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse qualpotremmo capire”. Il ‘trattamento sanitario’ – Ilè considerato dalle ‘norme primarie’ una misura ‘raccomandata’ ma ‘non un obbligo’ e negli ambienti di lavoro questa è una delle misure che tutela il singolo lavoratore e la collettività (i terzi che transitano in ambiente di lavoro, le persone con cui essi vengono a contatto, loro stessi nella vita extra-lavorativa e i loro congiunti). La normativa specifica prevede che il datore di lavoro disponga misure efficaci (“tecniche, organizzative e procedurali” e i dispositivi di protezione individuale) per ...

