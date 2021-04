Il Sindaco di Casoria Raffaele Bene ha firmato con De Luca l’accordo di programma per il PICS

Advertising

bassairpinia : BAIANO. Casoria (Io Ci Credo): 'Caro sindaco sulle vaccinazioni se c'è da denunciare siamo al tuo fianco' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Casoria

DailyNews 24

Così recita il post su Facebook deldiRaffaele Bene: 'Uno striscione per chiedere giustizia sul caso di Mario Paciolla, il giovane cooperatore dell'ONU, ritrovato senza vita in ......di Frattamaggiore di esporre lo striscione sul palazzo comunale della città d'origine della famiglia Paciolla. Ora, quello stesso striscione sarà esposto anche sui comuni di Caivano,...Raffaele Bene, Sindaco di Casoria, ha firmato con De Luca l'accordo di programma per il PICS che prevede numerose opere per il comune napoletano ...Il cooperante morto in Colombia dove era impegnato in una missione per conto dell’Onu. I genitori attesi dai sindaci di Crispano, Casoria e Caivano ...