Il siluro di Maldini: "Non sono stato coinvolto" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il dt del Milan Paolo Maldini ha spiegato come non sia stato coinvolto nel progetto della Super League: "Le mie considerazioni le faccio alle persone che mi interpellano. Chiedo scusa ai tifosi" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il dt del Milan Paoloha spiegato come non sianel progetto della Super League: "Le mie considerazioni le faccio alle persone che mi interpellano. Chiedo scusa ai tifosi"

Advertising

JohSogos : RT @ilgiornale: Il dt del Milan Paolo Maldini ha spiegato come non sia stato coinvolto nel progetto della Super League: 'Le mie considerazi… - ilgiornale : Il dt del Milan Paolo Maldini ha spiegato come non sia stato coinvolto nel progetto della Super League: 'Le mie con… -