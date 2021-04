Il Punto sulla B – L’Empoli vede il traguardo | il Monza risale al 4° posto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il campionato di Serie B si ferma per consentire alle squadre di recuperare le gare rinviate:è sempre più vicino alla promozione, al 4°balza il, che scavalca il Veneziadi Alessio Dionisiavvicinarsi sempre di più ildella promozione diretta in Serie A. I toscani hanno vinto anche nella 34ª giornata di Serie B, battendo 4-2 al Castellani il Brescia di Pep Clotet e si sono portati a 66 punti. Con un vantaggio di 5 lunghezzeseconda e di 6terza, i toscani, che recupereranno la gara non disputata contro il Chievo, in caso di ulteriore successo potrebbero conseguire la promozione già nella prossima giornata.Alle spalle degli Azzurri resta il Lecce di Corini: dopo l’inatteso stop contro la SPAL, i ...

Il campionato di Serie B si ferma per consentire alle squadre di recuperare le gare rinviate: l'Empoli è sempre più vicino alla promozione, al 4° posto balza il Monza, che scavalca il Venezia L'Empoli di Alessio Dionisi può vicinarsi sempre di più il traguardo della promozione diretta in Serie A. I toscani hanno vinto anche nella 34ª giornata di Serie B, battendo 4-2 al Castellani il Brescia di Pep Clotet e si sono portati a 66 punti. Con un vantaggio di 5 lunghezze sulla seconda e di 6 sulla terza, i toscani, che recupereranno la gara non disputata contro il Chievo, in caso di ulteriore successo potrebbero conseguire la promozione già nella prossima giornata. Alle spalle degli Azzurri resta il Lecce di Corini: dopo l'inatteso stop contro la SPAL, i ...