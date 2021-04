Il proprietario del Liverpool | “Chiedo scusa ai tifosi e alla squadra Senza supporto il progetto non sarebbe mai durato”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildel, John W. Henry ha pubblicato un video di scuse dopo la rinuncia a far parte della Super Lega: “Vogliormi con tutti ie idelFootball Club per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore. Va da sé, ma va detto che ilpresentato nonmaiildei. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore siete stati molto chiari sul fatto che non avrebbe funzionato. Vi abbiamo sentito. Vi ho sentito. E vogliormi con Jürgen, Billy, i giocatori e tutti coloro che lavorano così duramenteLFC per rendere orgogliosi i nostri ...