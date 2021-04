Il Pd attacca la Lega in salsa Bolsonaro al governo | ' Basta con gli ultimatum'

Advertising

_DAGOSPIA_ : SALVINI SI ATTACCA AL COPRIFUOCO - HA PROVATO A FARE IL TRUCE SULLE RIAPERTURE MA... - RottoMeso : @GiorgiaMeloni si possono raccogliere le firme per un referendum abrogativo di una legge che dev'essere ancora app… - sissiisissi2 : RT @Affaritaliani: Ddl Zan, Fedez attacca ancora Ostellari (Lega) - Affaritaliani : Ddl Zan, Fedez attacca ancora Ostellari (Lega) - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Ddl Zan, Fedez attacca ancora la Lega -

Ultime Notizie dalla rete : attacca Lega

Corriere della Sera

Dopo avere espresso vicinanza alla ragazza che accusa Ciro Grillo di stupro, Toninelli... Open Arms? Cioè, a parlare per la famiglia della presunta vittima è una senatrice dellache ...Ravvisiamo nell'atteggiamento dellala conseguenza di una contraddizione che è quella di un continuo susseguirsi di ultimatum che portano a questo tipo di incidenti di percorso". È quanto ...l Pd: "La piattaforma che abbiamo condiviso e che sosteniamo è un punto di equilibrio giusto tra l'esigenza di ripartenza e la tutela della salute" ...Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Radio Marte si è scagliato contro il numero uno della Juventus Andrea Agnelli: “Ho sempre votato contro di lui, non gli sono mai andato dietro. In un mo ...