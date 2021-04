Il pallone bucato e il piano dei potenti coperto dal Covid

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 21 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. Ci volevano le polemiche sulla Superlega pallonara per capire che i più (pre)vogliono schiacciare ogni regola? Ci voleva la solita metafora calcistica per proiettare sulla società le dinamiche che già governano il restante mondo? Forse sì. Quindi vale la pena di ricordarci lo schema di gioco per capire cosa sta accadendo. Partiamo da un punto: ilma non importa, anzi forse è pure meglio così l’ipnosi riesce meglio. Prendete un mondo indebitato (le squadre di calcio interessate al progetto lo sono), caricate sul brand un valore dopato e chiedete altri soldi per non fermare il gioco, con la garanzia di una banca d’affari che fa parte del sistema (in questo caso Jp Morgan). La crisi finanziaria di inizio secolo è stata esattamente questo: grandi colossi troppo grandi per fallire ...