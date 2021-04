Il New York Times elogia la serie Zero e definisce l’Italia un Paese razzista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo show televisivo italiano principalmente nero The New York Times, pagina 7, di Elisabetta Povoledo. Mentre gran parte del mondo ha trascorso il 2020 in lockdown di varia gravità, il ventottenne autore italiano Antonio Dikele Distefano ha avuto l’anno più impegnativo della sua vita. Oltre a lavorare al suo sesto romanzo e a intervistare italiani di diversa estrazione etno-culturale per un programma televisivo, ha trascorso mesi sul set di Zero, una serie tv ispirata a uno dei suoi romanzi che debutta su Netflix il 21 aprile. Questa è la prima volta che Dikele Distefano è co-sceneggiatore di una fiction tv. Finora, è stato conosciuto soprattutto per i suoi libri: una grintosa narrativa di formazione, con i classici temi dello strazio, dell’amicizia e dell’incertezza sul futuro, che sono diventati un fenomeno ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo show televisivo italiano principalmente nero The New, pagina 7, di Elisabetta Povoledo. Mentre gran parte del mondo ha trascorso il 2020 in lockdown di varia gravità, il ventottenne autore italiano Antonio Dikele Distefano ha avuto l’anno più impegnativo della sua vita. Oltre a lavorare al suo sesto romanzo e a intervistare italiani di diversa estrazione etno-culturale per un programma televisivo, ha trascorso mesi sul set di, unatv ispirata a uno dei suoi romanzi che debutta su Netflix il 21 aprile. Questa è la prima volta che Dikele Distefano è co-sceneggiatore di una fiction tv. Finora, è stato conosciuto soprattutto per i suoi libri: una grintosa narrativa di formazione, con i classici temi dello strazio, dell’amicizia e dell’incertezza sul futuro, che sono diventati un fenomeno ...

