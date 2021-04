Il mondo della scuola piange la scomparsa di Giancarlo Cerini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se ne è andato Giancarlo Cerini. È stato maestro, direttore didattico, ispettore e formatore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se ne è andato. È stato maestro, direttore didattico, ispettore e formatore. L'articolo .

Advertising

romeoagresti : ?? Smentite totali sia dal mondo Juve sia dal mondo Exor circa la voce delle avvenute dimissioni di Andrea #Agnelli… - tancredipalmeri : Erano partiti per fare la rivoluzione. Hanno finito per spararsi in faccia mentre giravano la maniglia della porta… - RadioRadicale : Presentazione internazionale della XV edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo di Aiuto alla Chiesa… - katrin23594597 : RT @Poesiaitalia: “L’Orologio Astronomico di Praga” è l’orologio medievale più famoso del mondo. Nel quadrante superiore è impressa l’ora… - ComunistaRosso : che vivono in un mondo distante anni luce dall'esistenza, dai problemi e persino dal linguaggio della gente comune.… -