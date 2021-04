Il mental coach di Beckham: «Le atlete hanno una resilienza innata che va sfruttata» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mental coach e docente di tecniche complementari sportive all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il dottor Stefano Tirelli è uno tra i maggiori esperti del settore. Nel suo studio milanese è facile incontrare calciatori di Serie A, ma anche tante donne professioniste sportive, l’obiettivo è lo stesso per tutti: affiancare alle prestazioni fisiche quelle mentali. «Circa il 30% della mia clientela è composto da donne», rivela il dottor Tirelli, «a me si rivolgono soprattutto pallavoliste, cestiste e runners». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mental coach e docente di tecniche complementari sportive all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il dottor Stefano Tirelli è uno tra i maggiori esperti del settore. Nel suo studio milanese è facile incontrare calciatori di Serie A, ma anche tante donne professioniste sportive, l’obiettivo è lo stesso per tutti: affiancare alle prestazioni fisiche quelle mentali. «Circa il 30% della mia clientela è composto da donne», rivela il dottor Tirelli, «a me si rivolgono soprattutto pallavoliste, cestiste e runners».

Advertising

mannegghj : tu sei una cosa meravigliosa. non ho molto da darti in cambio ma voglio che diventi il mio mental coach . - littlebig_carlo : Poalo che cerca di fare il mental coach al maestro... @Brizz1994 mi ricordi che fine ha fatto l'ultima persona che… - haveyouwornwigs : #amici20 serena è stata buttata giù dalla giuria. Così come avevano buttato giù Tommi non facendogli beccare mezzo… - 8924liom : Stamattina ci vorrebbe lui come mental coach ?????? Buona giornata a tutti - _iconica_ : RT @Bebuzzzzzz: la madre di Beatrice fa la mental coach -