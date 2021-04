Il grazie della regina Elisabetta, il messaggio nel giorno del compleanno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi è il compleanno della regina Elisabetta, il primo senza il principe Filippo ma anche senza uno dei suoi nipoti più cari, Harry. Potremmo continuare ancora perché è un periodo terribile per la sovrana inglese, sabato scorso ha perso anche il più fidato dei collaboratori, un caro amico che le è rimasto accanto per 50 anni, Sir Michael Oswald. 95 anni e già la pandemia aveva bloccato tutti i festeggiamenti ma la morte del duca di Edimburgo ha reso tutto così triste. Non sono però mancati i messaggi d’affetto e di vicinanza, gli auguri per il suo compleanno a cui si aggiunge il dispiacere di tutti per un lutto così doloroso. IL messaggio della regina Elisabetta NEL giorno DEL SUO compleanno PIU’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi è il, il primo senza il principe Filippo ma anche senza uno dei suoi nipoti più cari, Harry. Potremmo continuare ancora perché è un periodo terribile per la sovrana inglese, sabato scorso ha perso anche il più fidato dei collaboratori, un caro amico che le è rimasto accanto per 50 anni, Sir Michael Oswald. 95 anni e già la pandemia aveva bloccato tutti i festeggiamenti ma la morte del duca di Edimburgo ha reso tutto così triste. Non sono però mancati i messaggi d’affetto e di vicinanza, gli auguri per il suoa cui si aggiunge il dispiacere di tutti per un lutto così doloroso. ILNELDEL SUOPIU’ ...

Advertising

albertoangela : Dopo un restauro durato 14 anni, il Mausoleo di Augusto è tornato visibile al pubblico. Grazie al lavoro della… - ZZiliani : PENSIERINO DELLA NOTTE Grazie Signore per Andrea #Agnelli che fa il presidente di calcio e non l'architetto o l'ingegnere. #21aprile - poliziadistato : Denise ha voluto portare un fiore in questura a Foggia alla stele in ricordo dei poliziotti caduti. Ha espresso il… - demetxhandexaro : @harryismyhomex è stato effettivamente un duro colpo ma poi grazie a questo hanno concesso a Can di rinnamorarsi di… - rosybattaglia : @terminologia @Davidovskij @InfoNodes @Cittadinireatti E su come tradurre Whistleblower in italiano tu e l'Accademi… -