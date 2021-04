“Il Golpe fallito” della Superlega, vicino la sede della Figc spunta il murales di Agnelli che buca un pallone – Le foto (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il Golpe fallito”, questo il titolo del murales comparso ieri sera 20 aprile in via Caccini a Roma nei pressi della sede della Figc in via Allegri. L’opera è stata realizzata da una delle punte della street-art romana Laika e mostra Andrea Agnelli intento a bucare un pallone, dopo le polemiche legate alla creazione e al fallimento del progetto Superleague. «Hanno provato a dare il colpo di grazia al gioco più bello del mondo», ha scritto Laika dal suo account Instagram, «E invece i “fedeli alla tribù” stavolta hanno avuto la meglio sui loschi affari di chi voleva bucarci i sogni. Il tentativo di creare una competizione a invito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il”, questo il titolo delcomparso ieri sera 20 aprile in via Caccini a Roma nei pressiin via Allegri. L’opera è stata realizzata da una delle puntestreet-art romana Laika e mostra Andreaintento are un, dopo le polemiche legate alla creazione e al fallimento del progetto Superleague. «Hanno provato a dare il colpo di grazia al gioco più bello del mondo», ha scritto Laika dal suo account Instagram, «E invece i “fedeli alla tribù” stavolta hanno avuto la meglio sui loschi affari di chi volevarci i sogni. Il tentativo di creare una competizione a invito ...

beppesevergnini : Solo in Unione Sovietica, trent’anni fa, ho assistito a un golpe altrettanto goffo. Non a caso è fallito altrettant… - Agenzia_Ansa : 'Il Golpe fallito'. È il titolo del murales comparso in via Caccini a Roma, vicino la sede della Figc in via Alleg… - GoalItalia : 'Il Golpe fallito' Questo il titolo del murale dedicato ad Andrea Agnelli, realizzato dall'artista Laika nei press… - MarcoZigagna : RT @GoalItalia: 'Il Golpe fallito' Questo il titolo del murale dedicato ad Andrea Agnelli, realizzato dall'artista Laika nei pressi della… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: «ll progetto non esiste più», dice il presidente della Juve Andrea Agnelli alla France presse. Il golpe è fallito, la gior… -