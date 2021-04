Il fratello del boss Riina esce dal carcere: sconterà la pena ai domiciliari (Di mercoledì 21 aprile 2021) sconterà la sua pena agli arresti domiciliari Gaetano Riina, fratello minore del boss Totò Riina. A decidere di scarcerare Riina il tribunale di sorveglianza di Torino. Il fratello del boss di Cosa Nostra ha 88 anni ed è affetto da gravi problemi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)la suaagli arrestiGaetanominore delTotò. A decidere di scarcerareil tribunale di sorveglianza di Torino. Ildeldi Cosa Nostra ha 88 anni ed è affetto da gravi problemi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

