Il filo interdentale elettrico dedicato a chi odia il filo interdentale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A guardarlo sembra un rasoiosolo che al posto della lamina c’è un, che facilita la pulizia di denti e gengive. E che sfrutta il supporto e l’impugnatura ergonomica per consentire di arrivare negli angoli e nelle fessure più scomode senza movimenti complicati o forzature che lasciano il segno (e spesso il sangue) all’interno della bocca. Impermeabile e ricaricabile, Flaüs è frutto della collaborazione tra l’omonima startup californiana e un gruppo di dentisti che l’hanno sviluppato per fornire una soluzione rapida e confortevole a chi utilizza ilclassico e, ancor più, a chi ci rinuncia perché ritiene quest’ultimo doloroso e difficile da usare. Con una autonomia ...

Advertising

ice25010 : @Fanclubpazziha1 @pazzihardcore filo interdentale.... perfetto - _holyccow : il filo interdentale è una piaga - coipiedinudi : RT @RoRoi92375042: Un filo interdentale per toglierci di bocca, tutte quelle parole rimaste incastrate fra i denti - PersempreNadia : @CorsampRocky @Sara__WTF___ Vorrai dire.... col filo Interdentale - fra_cazz0 : RT @RoRoi92375042: Un filo interdentale per toglierci di bocca, tutte quelle parole rimaste incastrate fra i denti -

Ultime Notizie dalla rete : filo interdentale

Corriere del Ticino

Una seconda abitudine da imparare Una delle cose che i dentisti consigliano più frequentemente è di usare sempre il. Ma diciamoci la verità: pochissimi di noi hanno davvero la ...Da un uso scorretto di spazzolino ead una predisposizione legata all'età avanzata, la lista è lunga. A seconda della gravità della situazione e delle conseguenze che apporta è ...Per forma e modalità d'uso rimanda a rasoio e spazzolino, invece Flaüs è un filo interdentale elettrico inedito e ideale per completare la pulizia orale di chi finora non l'ha utilizzato ...Strumento utile per prevenire la formazione di placca e carie, è disponibile in diverse tipologie: dai classici cerati a quelli a vibrazione ...