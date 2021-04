Il figlio di Beppe Grillo apre un nuovo account Instagram e piovono insulti. Profilo reale o fake? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ciro Grillo, dopo l’accusa di stupro ai danni di una 19enne, ha aperto un nuovo account Instagram, postando il video dello sfogo del padre. Ci sono dubbi, però, sulla veridicità del Profilo. Ciro Grillo sarebbe tornato su Instagram dopo oltre un anno e mezzo di assenza. Questa la rivelazione del ‘Secolo XIX’. Il figlio di Beppe L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ciro, dopo l’accusa di stupro ai danni di una 19enne, ha aperto un, postando il video dello sfogo del padre. Ci sono dubbi, però, sulla veridicità del. Cirosarebbe tornato sudopo oltre un anno e mezzo di assenza. Questa la rivelazione del ‘Secolo XIX’. IldiL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

meb : Parvin Tadjik, i processi si fanno in aula non sui social. Si chiama giustizia, non giustizialismo. Suo marito Bepp… - sonolucadini : Comunque Beppe Grillo, se mai fosse servito, ha dato l'ennesima riprova dell'uomo che è e dei valori che ha; e non… - StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - Angelamaggio75 : @luigidimaio Come mai nessuna solidarietà alla ragazza STUPRATA dal figlio di grillo? Come mai nessuna parola sul v… - giocammello : RT @RennaNietta: A proposito del video di Beppe Grillo, ma esattamente per cosa vi state indignando? Io vedo un padre che ragionevolmente e… -