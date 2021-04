Il dramma di Raoul Bova | “Il nuovo mi ha salvato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo vedremo stasera protagonista di “Buongiorno Mamma!”. Nella nuova serie tv in sei puntate,interpreta il ruolo di Guido, preside di una scuola e padre coraggioso di quattro figli, due femmine e due maschi. “Guido mi piace non solo per il rapporto meraviglioso che ha con i figli, in cui mi rivedo, ma anche per il coraggio che lo porta a ragionare con la sua testa per il bene della famiglia. Nelle fiction si racconta la perfezione; qui viene fuori sì un super papà ma che sbaglia anche. I figli lo aiuteranno a crescere”, ha detto l’attore romano in un’intervista a corriere.it. Il bel, infatti, nella vita vera di figli ne ha davvero quattro .Sono due maschi, Alessandro Leon e Francesco, di 21 e 19 anni, nati dal matrimonio con Chiara Giordano; e due femmine, Luna e Alma, di 5 e 2, avute ...