Il discorso di Putin: «Prendersela con la Russia? Un nuovo sport. Chi minaccia la nostra sicurezza se ne pentirà» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo annuale discorso all’Assemblea Federale. Stavolta ha parlato dell’obiettivo autunnale dell’immunità di gregge e della campagna vaccinale anti Coronavirus: «Dobbiamo vaccinarci per poter uscire dalla pandemia – ha detto Putin – e quindi chiedo a tutti i cittadini: andate a vaccinarvi, vi prego». «La svolta nella battaglia contro il Covid-19 è arrivata proprio grazie ai nostri scienziati», ha proseguito. «Oggi abbiamo tre vaccini già approvati, abbiamo fatto tutto da soli e questo è un segno della nostra capacità a livello scientifico». Il presidente russo ha anche detto che il Sars-Cov-2 resta una minaccia e che per questo la Russia «deve tenero sotto controllo tutti i confini, che sono deputati a rallentare la diffusione del virus». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente russo Vladimirha tenuto il suo annualeall’Assemblea Federale. Stavolta ha parlato dell’obiettivo autunnale dell’immunità di gregge e della campagna vaccinale anti Coronavirus: «Dobbiamo vaccinarci per poter uscire dalla pandemia – ha detto– e quindi chiedo a tutti i cittadini: andate a vaccinarvi, vi prego». «La svolta nella battaglia contro il Covid-19 è arrivata proprio grazie ai nostri scienziati», ha proseguito. «Oggi abbiamo tre vaccini già approvati, abbiamo fatto tutto da soli e questo è un segno dellacapacità a livello scientifico». Il presidente russo ha anche detto che il Sars-Cov-2 resta unae che per questo la«deve tenero sotto controllo tutti i confini, che sono deputati a rallentare la diffusione del virus». ...

