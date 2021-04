Il coprifuoco rimane alle 22? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un’ora in più. Nelle ultime ore lo scontro politico si è spostato sull’inizio del coprifuoco. Alcuni chiedono la totale abolizione (ma il loro pensiero resta inattuabile per via della situazione epidemiologica, migliore rispetto al recente passato ma sempre molto grave), mentre altri dibattono sull’eventuale posticipo di un’ora dell’entrata in vigore del divieto di circolazione. I presidente di Regione, come Bonaccini e Fedriga (da poco eletto alla guida della Conferenza) spingono per le 23, ma il governo sembra intenzionato a voler mantenere lo status quo. Stefano Bonaccini, intervistato da SkyTg24, ha ribadito una posizione già espressa nel corso dei giorni precedenti: “Io metterei il coprifuoco alle 23 ma sono dettagli, si è trovato un buon compromesso che potrebbe essere migliorato già oggi”. Insomma, non un aut aut al governo, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un’ora in più. Nelle ultime ore lo scontro politico si è spostato sull’inizio del. Alcuni chiedono la totale abolizione (ma il loro pensiero resta inattuabile per via della situazione epidemiologica, migliore rispetto al recente passato ma sempre molto grave), mentre altri dibattono sull’eventuale posticipo di un’ora dell’entrata in vigore del divieto di circolazione. I presidente di Regione, come Bonaccini e Fedriga (da poco eletto alla guida della Conferenza) spingono per le 23, ma il governo sembra intenzionato a voler mantenere lo status quo. Stefano Bonaccini, intervistato da SkyTg24, ha ribadito una posizione già espressa nel corso dei giorni precedenti: “Io metterei il23 ma sono dettagli, si è trovato un buon compromesso che potrebbe essere migliorato già oggi”. Insomma, non un aut aut al governo, ma ...

