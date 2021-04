Il coprifuoco alle 22 non è un’indicazione del Cts: Non siamo stati consultati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Decreto riaperture, il Cts si smarca dalle polemiche sul coprifuoco: Non siamo stati consultati, la scelta è politica. Il Comitato Tecnico Scientifico – Cts ha chiarito di non essere intervenuto sulla questione del coprifuoco perché non è stato consultato. Il chiarimento è arrivato a poche ore dal Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto sulle riaperture. Consiglio dei Ministri animato proprio dalla discussione sul coprifuoco, con Salvini che è arrivato a ipotizzare l’astensione della Lega e Speranza che invece ha provato a tenere il punto. Arrivando di fatto al muro contro muro al tavolo del confronto, ossia quello di Palazzo Chigi. Polemiche sul coprifuoco, il Cts: Non è una nostra indicazione, non siamo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Decreto riaperture, il Cts si smarca dpolemiche sul: Non, la scelta è politica. Il Comitato Tecnico Scientifico – Cts ha chiarito di non essere intervenuto sulla questione delperché non è stato consultato. Il chiarimento è arrivato a poche ore dal Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto sulle riaperture. Consiglio dei Ministri animato proprio dalla discussione sul, con Salvini che è arrivato a ipotizzare l’astensione della Lega e Speranza che invece ha provato a tenere il punto. Arrivando di fatto al muro contro muro al tavolo del confronto, ossia quello di Palazzo Chigi. Polemiche sul, il Cts: Non è una nostra indicazione, non...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - GiovanniToti : O spostiamo il coprifuoco alle 23, oppure almeno consentiamo a chi è stato a cena fuori di tornare a casa anche dop… - TwittinLor : RT @martinoloiacono: Il coprifuoco alle 22 in piena estate è una misura punitiva. Una misura per rieducare. #NoCoprifuoco - Telefriuli1 : Continua lo scontro sul #coprifuoco alle 22. «Misura incomprensibile» Il presidente del Consiglio regionale Zanin i… -