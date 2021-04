Il Consiglio dei ministri approva il decreto per le riaperture, ecco cosa prevede (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno le zone gialle, molti studenti rientreranno nelle aule e potranno riprendere le attività all’aperto, ma non sarà un “liberi tutti”. A stabilirlo è stato il Consiglio dei ministri che, nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2021, ha dato il via libera al decreto sulle riaperture. Un provvedimento che tuttavia non è stato votato dalla Lega di Matteo Salvini, che si è astenuta perché in disaccordo sul mantenimento del coprifuoco e su alcune restrizioni, ritenute “illogiche e punitive”. Il provvedimento, intitolato “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, detta il cronoprogramma per la ripartenza delle attività economiche sottoposte alle restrizioni a causa della pandemia di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno le zone gialle, molti studenti rientreranno nelle aule e potranno riprendere le attività all’aperto, ma non sarà un “liberi tutti”. A stabilirlo è stato ildeiche, nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2021, ha dato il via libera alsulle. Un provvedimento che tuttavia non è stato votato dalla Lega di Matteo Salvini, che si è astenuta perché in disaccordo sul mantenimento del coprifuoco e su alcune restrizioni, ritenute “illogiche e punitive”. Il provvedimento, intitolato “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, detta il cronoprogramma per la ripartenza delle attività economiche sottoposte alle restrizioni a causa della pandemia di ...

Advertising

matteosalvinimi : Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di attività molto penalizzate: non sono richieste solo della… - Palazzo_Chigi : #Agenda ?? Il Consiglio dei Ministri n. 14 è convocato oggi #21aprile alle ore 17.00 a Palazzo Chigi ?? - LegaSalvini : == CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA LEGA NON VOTA IL DECRETO ==… - raffaello12 : RT @matteosalvinimi: Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di attività molto penalizzate: non sono richieste solo della Le… - ArielloGiuliano : RT @LegaSalvini: == CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA LEGA NON VOTA IL DECRETO ==… -