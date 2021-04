Il comico Lillo e il successo che si ripete dopo LOL – Chi ride è fuori

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal tormentone che sta spopolando in rete “So’” al personaggio di Posaman: scopriamo come è nato ildelDivertente e mai banale: questa è una delle caratteristiche delche grazie alla recente partecipazione a LOL – Chiha consolidato l’affetto del pubblico, conquistando tutti, anche i più giovani. Lo è la prova il tam tam in rete dei tormentoni come «So’» e personaggi come «Posaman», diventati dei veri e propri fenomeni cult. Si tratta di invenzioni comiche che dettate dall’esperienza trentennale di Pasquale Petrolo in arte. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il tempo” che gli ha domandato se si aspettava questo grande...

Sapete com'è nato il supereroe 'Posaman' interpretato da? E' proprio ila raccontare il simpatico ed inedito retroscena. Il 19 aprile 2021 è uscito il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, precisamente il 51esimo! Parliamo del podcast condotto ...Un filmche ha segnato il debutto del duodietro la macchina da presa con tutte le libertà del caso come ha precisato: 'la regia è molto importante non solo sul set ma anche in ...Dal tormentone che sta spopolando in rete "So' Lillo" al personaggio di Posaman: scopriamo come è nato il successo del comico Lillo ...Non c'era certo bisogno di LOL per scoprire l'innata simpatia e la vis comica di un attore come Lillo ma obiettivamente il successo e il ...