Il Centro Italia sarà laboratorio per la ripresa (anche dopo il sisma)

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Meglio anticipare gli anniversari, per non limitarsi alle celebrazioni. Questa estate conteremo cinque anni dal terremoto che nell’agosto del 2016 (e con la sequenza di scosse che seguì fino a gennaio 2017) ha ferito gran parte del. Il 60% dei Comuni colpiti è nelle Marche, ma l’area del cratere riguardail Lazio (il “terremoto di Amatrice”), l’Umbria e l’Abruzzo.i primi tre mesi del 2021 è giusto segnalare una buona notiziaquasi cinque anni di niente: una forte accelerazione della definizione delle pratiche di ricostruzione degli edifici lesionati. Il triplo delle autorizzazioni rispetto ai primi tre mesi del 2020 (quindi prima dell’emergenza sanitaria, che ha contribuito poi ad aggiungere lentezza alla stasi). Questo vale prevalentemente per le cosiddette pratiche da ...

Advertising

EnricoLetta : L’#intelligenzacollettiva sarà il perno del mio impegno, il nostro PD sarà l'antitesi al modello dell'uomo solo al… - DarioNardella : Firenze al centro del mondo grazie a questa operazione di alta tecnologia che porterà un “secondo David” in esposiz… - WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - 24Trends_Italia : 11. Mika - 5M+ 12. Green pass - 5M+ 13. Nuovo decreto - 5M+ 14. Partite Serie A oggi - 5M+ 15. Ciad - 5M+ 16. Compl… - Carla96888746 : RT @Leo_e_Kira: ??ASTRA CERCA CASA ?? Femmina 3 mesi futura taglia media si affida con doppio vaccino e chip obbligo di sterilizzazione, si t… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Italia

... nel 1991, a "far scomparire il palco" e portare la scena aldelle Arene più importanti e prestigiose d'" in ambito musicale, sociale e televisivo. 19/04/2021 LEAVE A REPLY Annulla ...... da una famiglia nobile con business nell'industria cotoniera) è diventata uncongressi, e ...a gestire le finanze di due fanciulle che a fine Ottocento erano le ereditiere più ricche d'. ...Visione, concretezza e capacità di governo: sono le tre parole chiave per lanciare la strategia di rigenerazione di cui stiamo parlando.(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sarà maltempo fino a venerdì, ma nel weekend sono previsti sole e temperature in rialzo. E' in arrivo l'ennesima perturbazione che bagnerà gran parte d'Italia: probabilmente, p ...