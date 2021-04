Il caso di Malika è la punta dell’iceberg: poche famiglie accettano l’omosessualità dei figli senza barcollare (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vicenda di Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica, avrebbe potuto aprire quel varco critico nell’opinione pubblica attraverso il quale prendere coscienza di un sentire molto diffuso e completamente trasversale in termini di censo e di credo religioso: le famiglie che accettano l’omosessualità dei figli senza barcollare sono poche. Pochissime. Purtroppo la piega mediatica ha portato ad una spettacolarizzazione della questione cercando di ridurla ad un conflitto tra religioni, il che non aiuta una seria riflessione. Dio non c’entra con la nostra sessualità, se non nella misura in cui noi proiettiamo su di lui le nostre paure, le nostre fobie e i nostri inconfessabili desideri di normalizzazione. Mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) La vicenda diChalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica, avrebbe potuto aprire quel varco critico nell’opinione pubblica attraverso il quale prendere coscienza di un sentire molto diffuso e completamente trasversale in termini di censo e di credo religioso: lechedeisono. Pochissime. Purtroppo la piega mediatica ha portato ad una spettacolarizzazione della questione cercando di ridurla ad un conflitto tra religioni, il che non aiuta una seria riflessione. Dio non c’entra con la nostra sessualità, se non nella misura in cui noi proiettiamo su di lui le nostre paure, le nostre fobie e i nostri inconfessabili desideri di normalizzazione. Mi sono ...

