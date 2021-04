Il 21 aprile torna ‘Ulisse’, in viaggio nell’antica Roma con Alberto Angela (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Alberto Angela torna in prima serata con “Ulisse, il piacere della scoperta”, in onda da mercoledì 21 aprile alle 21.25 su Rai1. La nuova stagione propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. Il primo appuntamento è dedicato all’antica Roma. Si parte dal “Natale di Roma”, la cui fondazione, secondo la leggenda, sarebbe avvenuta il 21 aprile del 753 a.C., e si prosegue con un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Roma imperiale, la “Roma dei Cesari”, periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Alberto Angela torna in prima serata con “Ulisse, il piacere della scoperta”, in onda da mercoledì 21 aprile alle 21.25 su Rai1. La nuova stagione propone quattro puntate e uno Speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. Il primo appuntamento è dedicato all’antica Roma. Si parte dal “Natale di Roma”, la cui fondazione, secondo la leggenda, sarebbe avvenuta il 21 aprile del 753 a.C., e si prosegue con un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Roma imperiale, la “Roma dei Cesari”, periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: zona gialla torna dal 26 aprile, ok ristoranti all'aperto #Covid - fattoquotidiano : #Vaccini, il generale torna a dare i numeri. Sul Fatto di domani perché siamo sempre sotto le previsioni - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Torna la zona gialla in Italia con le riaperture del 26 aprile, e per Maria Stella Gelmini non saranno solo 11 le region… - AnnalisaBruchi : RT @RaiDue: Quali cambiamenti ci sono stati con il #GovernoDraghi sulla gestione di economia e sanità? Il parere di @ricolfi_luca @Fondazio… - doStrudel : RT @SkyTG24: Piogge a ripetizione fino a venerdì, nel weekend torna l'anticiclone -