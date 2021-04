Il 21 aprile è la Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi 2021: Alt, Associazione per la Lotta alla Trombosi, invita tutti a inviare la propria storia di malattia cardiovascolare. Perché condividere le informazioni vuol dire proteggere tutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mai come quest’anno si sta parlando di Trombosi e mai come ora è importante fare chiarezza. I rarissimi eventi tromboembolici che si sono verificati nelle settimane seguenti il vaccino contro Covid – 19 (e che non sono stati correlati direttamente al vaccino stesso), hanno posto l’attenzione di tutti sulle malattie trombotiche. Ma che cos’è esattamente la Trombosi? Chi colpisce e quante persone ogni anno? Qual è l’età più coinvolta? Il vaccino anti Covid può davvero mettere a rischio? La decima Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi 2021 si celebra mercoledì 21 aprile 2021 ed è ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mai come quest’anno si sta parlando die mai come ora è importante fare chiarezza. I rarissimi eventi tromboembolici che si sono verificati nelle settimane seguenti il vaccino contro Covid – 19 (e che non sono stati correlatittamente al vaccino stesso), hanno posto l’attenzione disulle malattie trombotiche. Ma che cos’è esattamente la? Chi colpisce e quante persone ogni anno? Qual è l’età più coinvolta? Il vaccino anti Covid può davvero mettere a rischio? La decimaper lasi celebra mercoledì 21ed è ...

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - AC_Fuffi : Ciao a tutti! Il 22 aprile celebreremo la Giornata della natura e, per l'occasione, nel Catalogo Nook troverete un… - Piu_Europa : #COLTIVIAMOLIBERTÀ ?? Il 20 aprile si celebra l'#hempfest e per noi sarà l'occasione per ribadire il nostro impegno… - MagiLuciano : RT @PandolfoMalate1: @TucciTuccio Io invece istituirei anche la festività del 28 aprile, giornata in cui Benito Mussolini venne giustiziat… - Badabinbadaban : RT @rmc_official: Arte e musica... per la Giornata Internazionale del Bacio! #bacio #GiornataInternazionaleDelBacio #Kiss #13aprile #Radi… -