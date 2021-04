Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | salta il matrimonio | “C’è di mezzo Belen”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)sarà tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Già, il reality show condotto da Ilary Blasi si arricchisce di altri concorrenti e tra questi anche il figlio dell’ex ciclista e fidanzato di. A proposito, secondo il settimanale Chi, Chechu non avrebbe reagito bene alla notizia di questa avventura della sua dolce metà perché molto gelosa. Ma a quanto pare l’ostacolo della gelosia della compagna è stato superato e infatti lo sbarco all’Isola diè previsto per lunedì 26 aprile. Da poco sono arrivate in Honduras l’ex campionessa di sci Isolde Kostner e la top model e attrice Beatrice Marchetti, già eliminata ma finita in un’altra spiaggia. Nella puntata del 22 aprile entreranno inoltre Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamente. ...

Advertising

blogtivvu : #Isola dei Famosi: salta naufrago, resta Ignazio Moser, arriva un influencer - blogtivvu : #Isola, quando entreranno i nuovi naufraghi? Attesa per Ignazio Moser - MikyS03 : @Ilsuperbo89 @tvblogit Poi lunedì 26 forse Ignazio Moser ?? - GossipItalia3 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slittano le nozze: “I tempi sono cambiati” #gossipitalianews - mtvitalia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci hanno raccontato tutti i segreti della loro convivenza ???? #MTVCribs -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez non sposa più: svelato il perchèe Cecilia Rodriguez stanno insieme da diversi anni. I due, per chi non lo sapesse, si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura della casa del ...Lo sportivo vola in Honduras e diventa naufrago Pubblicato su 21 Aprile 2021 La vicenda del matrimonio frae Cecilia Rodriguez è diventata una domanda fissa ogni volta che qualcuno dei ...Sembrano saltare le nozze tra la bellissima Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser: parte della colpa sarebbe della sorella Belen ...Il matrimonio tra i due ex volti del Grande Fratello Vip sarebbe stato annullato. Lo sportivo vola in Honduras e diventa naufrago ...