I tifosi del Sassuolo stanno con De Zerbi | «Mentalità e sani principi» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Idelsi sono schierati con Roberto Dedopo le dichiarazioni dell’allenatore contro la Superlega Nella giornata di ieri, hanno fatto tanto clamore le dichiarazioni in conferenza stampa di Roberto Decontro la Superlega. «Non voglio giocare contro il Milan», le parole forti dell’allenatore del. E ineroverdi si sono schierati dalla parte del loro tecnico e questa mattina, il gruppo Sic ex Murice Gemmae, ha esposto all’estero del Mapei Football Center uno striscione in suo favore: «. Deuno di noi».Sic ex Murice gemmae L'articolo proviene da Calcio News 24.