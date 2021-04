I Soliti Ignoti, Roberto Farnesi ospite detective ma il web si rivolta, “Non si fa così …” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche ieri sera è andata in onda un’altra puntata de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus e, ospite detective, è stato l’amatissimo attore protagonista de Il Paradiso delle Signore, la seguitissima fiction di Rai 1, Roberto Farnesi. Però, al popolo del web non è piaciuto affatto come si è comportato Farnesi durante il gioco e sul web è stato scritto di tutto. Vediamo cosa è accaduto. Roberto Farnesi lascia incredulo il popolo del web che non approva come si comporta Ieri sera, come ogni sera, a I Soliti Ignoti si è giocato per devolvere in beneficenza, alla Fondazione Italiana per l’Autismo, l’eventuale vincita. L’ospite detective è stato ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche ieri sera è andata in onda un’altra puntata de Icondotta da Amadeus e,, è stato l’amatissimo attore protagonista de Il Paradiso delle Signore, la seguitissima fiction di Rai 1,. Però, al popolo del web non è piaciuto affatto come si è comportatodurante il gioco e sul web è stato scritto di tutto. Vediamo cosa è accaduto.lascia incredulo il popolo del web che non approva come si comporta Ieri sera, come ogni sera, a Isi è giocato per devolvere in beneficenza, alla Fondazione Italiana per l’Autismo, l’eventuale vincita. L’è stato ...

Musicismyplanet : @M0rd1cch10 Farnesi è invecchiato parecchio e non lo vedo per niente spontaneo! Si atteggia da attore anche a I soliti ignoti! Mah ! - comeringostarr : “Ma vuoi parlare di amadeus che ha 79mila anni e non ci capisce niente” Secondo me qualcuno rosica ancora per i so… - Alberto74467980 : @francescocosta Mi sembra talmente na roba da 'I soliti ignoti' che sto pensando che forse ci sta sfuggendo qualcos… - InvisibleWomann : RT @VerdeMenta14: Umberto Guarnieri ai Soliti Ignoti. Federico Cattaneo sarà il parente misterioso? #ilparadisodellesignore #isolitiignoti… - PizzAlex10 : RT @barcachevola: Ai soliti ignoti c'è una signora che si chiama Donatella Io, an intellectual: DONATELLA PER UNO STORNOOO DONATELLA PER UN… -