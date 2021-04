I confini non sono sempre un male, nemmeno quelli mentali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Frank Furedi colpisce ancora. Il più anticonformista dei grandi accademici inglesi (emerito all’Università del Kent) proprio ora che i cosiddetti “sovranismi” sembrano sulla ritirata, esce contemporaneamente in Inghilterra e in Italia con un libro che nell’edizione dell’editore Meltemi ha il titolo, fedele ma provocatorio, de I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare confini. Sia ben chiaro, qui non c’è nessuna apologia dell’isolamento, dell’esclusività, e nemmeno della chiusura astratta delle frontiere: a ben vedere anche il rapporto fra confine e apertura è un rapporto dialettico, ove l’un polo non deve prendere mai il sopravvento sull’altro. Ed è da questo orizzonte che bisognerebbe partire per capire il senso della denuncia preoccupata che Furedi consegna a queste pagine: nell’ultimo mezzo secolo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Frank Furedi colpisce ancora. Il più anticonformista dei grandi accademici inglesi (emerito all’Università del Kent) proprio ora che i cosiddetti “sovranismi” sembrano sulla ritirata, esce contemporaneamente in Inghilterra e in Italia con un libro che nell’edizione dell’editore Meltemi ha il titolo, fedele ma provocatorio, de Icontano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare. Sia ben chiaro, qui non c’è nessuna apologia dell’isolamento, dell’esclusività, edella chiusura astratta delle frontiere: a ben vedere anche il rapporto fra confine e apertura è un rapporto dialettico, ove l’un polo non deve prendere mai il sopravvento sull’altro. Ed è da questo orizzonte che bisognerebbe partire per capire il senso della denuncia preoccupata che Furedi consegna a queste pagine: nell’ultimo mezzo secolo ...

robertosaviano : #Salvini farà i conti con la giustizia e con la propria coscienza, a me non interessa dargli un pulpito dal quale g… - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - ItalyMFA : La ricerca non conosce confini. La #cooperazione nel campo scientifico fa ottenere soluzioni per il bene comune… - Giagios2 : RT @aa_emme: Interessante notare come chi vuole l’invasione di clandestini e sostenga che i confini non esistano, sia favorevole al #passva… - walterbielli : #Salvini abbassa i toni sui confini...non voleva difenderli, e il sequestro è avvenuto a sua insaputa -