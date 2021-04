I 95 anni della Regina Elisabetta, il primo compleanno senza il principe Filippo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà un compleanno in lutto per la Regina Elisabetta, che compie oggi 95 anni, nonostante il National Mourning– Lutto nazionale per la morte del principe Filippo sia terminato, Sua Maestà lo ha mantenuto, chiuso entro le spesse mura del castello di Windsor nonostante abbia già ripreso a pieno ritmo gli affari di Stato. E mentre il mondo si interroga su cosa succederà alla Famiglia Reale, adesso che Filippo non c’è più e la Regina ad occhi esterni appare sempre più anziana, a Windsor è iniziata la rota per starle accanto; anche il principe Harry ha ritardato il suo ritorno negli Stati Uniti per questo motivo. I 95 anni della Regina Elisabetta Sarà un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarà unin lutto per la, che compie oggi 95, nonostante il National Mourning– Lutto nazionale per la morte delsia terminato, Sua Maestà lo ha mantenuto, chiuso entro le spesse mura del castello di Windsor nonostante abbia già ripreso a pieno ritmo gli affari di Stato. E mentre il mondo si interroga su cosa succederà alla Famiglia Reale, adesso chenon c’è più e laad occhi esterni appare sempre più anziana, a Windsor è iniziata la rota per starle accanto; anche ilHarry ha ritardato il suo ritorno negli Stati Uniti per questo motivo. I 95Sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : anni della Da Renzi alla Meloni: ecco chi è Patrizia Biffi Penso alla forza di una donna come Margaret Tatcher, alla visione di Craxi, che sulle fragilità di questa Europa aveva le idee chiare trent'anni fa. Ricordo con piacere presidenti della Repubblica ...

Fratelli d'Italia non tiri la corda". L'avvertimento della Lega Poi la posizione della Uefa mi ha fatto sorridere, perché di fatto ha creato una Superlega con l'allargamento degli anni scorsi della Champions League. C'è stato uno stacco tra i top club e le ...

Un video per raccontare i 50 anni della Parrocchia Immacolata a Giovinazzo GiovinazzoViva James McAvoy: ecco i suoi migliori film in streaming L'attore scozzese compie oggi 42 anni e noi di Comingsoon.it vogliamo festeggiarlo con cinque dei suoi lungometraggi in streaming.

Dieci anni di cantieri per la preferenziale È nel limbo da più di dieci anni, il prolungamento della corsia preferenziale del filobus 90-91 nel tratto fra piazzale Zavattari e piazza Stuparich, in zona Lotto. Un’opera strategica per snellire il ...

