I 40 anni di Michael Kors festeggiati in passerella: la nuova collezione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Michael Kors festeggia 40 anni di attività. Il celebre brand ha voluto celebrare questo traguardo organizzando una nuova sfilata in quel di New York, ambientandola nel cuore di Broadway, dove i sogni diventano realtà. Per l’occasione, la maison ha scelto di reinventare alcuni dei suoi look d’archivio più importanti e simbolici, riportandoli tra le strade di New York City (la città dove tutto ha avuto inizio) con il volto delle top model. In passerella vediamo infatti bellezze dell’alta moda tra cui Bella Hadid, Vittoria Ceretti e Naomi Campbell. Michael Kors festeggia 40 anni in passerella con le top model La collezione, oltre a rappresentare la moda Autunno/Inverno 2021, sottolinea le 40 candeline soffiate dal brand ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 aprile 2021)festeggia 40di attività. Il celebre brand ha voluto celebrare questo traguardo organizzando unasfilata in quel di New York, ambientandola nel cuore di Broadway, dove i sogni diventano realtà. Per l’occasione, la maison ha scelto di reinventare alcuni dei suoi look d’archivio più importanti e simbolici, riportandoli tra le strade di New York City (la città dove tutto ha avuto inizio) con il volto delle top model. Invediamo infatti bellezze dell’alta moda tra cui Bella Hadid, Vittoria Ceretti e Naomi Campbell.festeggia 40incon le top model La, oltre a rappresentare la moda Autunno/Inverno 2021, sottolinea le 40 candeline soffiate dal brand ...

