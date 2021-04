Huawei | Tribunale Ue respinge ricorso Chanel su ‘somiglianza’ marchio

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Bruxelles, 21 apr. – (Adnkronos) – IlUe ha respinto ildicontro la registrazione di undistabilendo che “i marchi figurativi in conflitto non sono simili” anche perché “i marchi devono essere comparati per come sono stati registrati o richiesti, senza modificare il loro orientamento”.A settembre 2017,aveva presentato una domanda di registrazione diall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), con un logo raffigurante un cerchio che contiene due curve simili a due lettere U che si intersecano su un asse verticale. A dicembre 2017aveva proposto opposizione lamentando similitudini con i suoi marchi francesi – con il ‘classico’ incrocio orizzontale di due lettere ...