HTC Vive Air potrebbe essere il futuro del fitness in Realtà Virtuale?

Le app di fitness in VR stanno diventando sempre più popolari: Vive Air di HTC potrebbe diventare la periferica di riferimento? Si tratta, allo stato attuale, solo di un interessante concept, ma il nuovo sistema headset presentato in anteprima da IF World Design Guide sembra davvero promettente, unendo estetica, tecnologia ed ergonomia. Pensato espressamente per applicazioni di Virtual fitness, Vive Air sarebbe ottimizzato per essere indossato anche per sedute d'allenamento intense e di lunga durata. Questo grazie alle sue componenti, realizzate per quanto possibile in materiale leggero e traspirante, con tecniche simili a quelle impiegate per le calzature sportive. Tanto da avere alcune parti staccabili e lavabili.

