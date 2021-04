Hockey ghiaccio, definito il calendario delle amichevoli della Nazionale in vista dei Mondiali 2021 di Riga (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue, al Palaonda di Bolzano, il raduno della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Top Division 2021 di Riga (Lettonia). Per il momento, agli ordini di un coaching staff formato da Giorgio De Bettin, Riku-Petteri Lehtonen e Diego Scandella, si stanno allenando 29 ragazzi. Un mix fra senatori e giovani prospetti, in attesa che si aggreghino al gruppo i giocatori provenienti da Bolzano, Asiago e da altre formazioni ancora impegnate nei rispettivi campionati. In questa prima parte di raduno è stato definito il calendario delle amichevoli pre-Mondiali. L’Italia esordirà sabato primo maggio alle ore 18.00 ad Aosta contro la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prosegue, al Palaonda di Bolzano, il radunoitaliana disuindeidi Top Divisiondi(Lettonia). Per il momento, agli ordini di un coaching staff formato da Giorgio De Bettin, Riku-Petteri Lehtonen e Diego Scan, si stanno allenando 29 ragazzi. Un mix fra senatori e giovani prospetti, in attesa che si aggreghino al gruppo i giocatori provenienti da Bolzano, Asiago e da altre formazioni ancora impegnate nei rispettivi campionati. In questa prima parte di raduno è statoilpre-. L’Italia esordirà sabato primo maggio alle ore 18.00 ad Aosta contro la ...

