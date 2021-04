Highlights e gol Udinese-Cagliari 0-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli Highlights e i gol di Udinese-Cagliari, match della Dacia Arena valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in cui la formazione ospite si è imposta 1-0 di misura sui padroni di casa grazie alla rete realizzata da Joao Pedro su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i sardi salgono a 28 punti e restano pienamente in corsa per la salvezza, mentre i friulani rimangono a quota 36. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e della marcatura che ha deciso la partita. LE PAGELLE DEL MATCH 0-1 (55? JOAO PEDRO) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Glie i gol di, match della Dacia Arena valevole per la trentaduesima giornata del campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta 1-0 di misura sui padroni di casa grazie alla rete realizzata da Joao Pedro su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i sardi salgono a 28 punti e restano pienamente in corsa per la salvezza, mentre i friulani rimangono a quota 36. Ecco ildelle azioni salienti e della marcatura che ha deciso la partita. LE PAGELLE DEL MATCH 0-1 (55? JOAO PEDRO) SportFace.

