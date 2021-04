Highlights e gol Genoa-Benevento 2-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Genoa-Benevento, incontro valevole per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 2-2. Reti di Viola e Lapadula per i campani, doppietta di un infinito Pandev per i liguri: spettacolo e pareggio rocambolesco tra le due compagini, entrambe vicine alla salvezza. Di seguito gli Highlights integrali della disputa. GOL VIOLA GOL PANDEV GOL LAPADULA GOL PANDEV SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valevole per la trentaduesima giornata dellae terminata 2-2. Reti di Viola e Lapadula per i campani, doppietta di un infinito Pandev per i liguri: spettacolo e pareggio rocambolesco tra le due compagini, entrambe vicine alla salvezza. Di seguito gliintegrali della disputa. GOL VIOLA GOL PANDEV GOL LAPADULA GOL PANDEV SportFace.

