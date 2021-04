Highlights e gol Aston Villa-Manchester City 1-2 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Glie le azioni salienti di, match di. La partita della trentatreesima giornata di campionato si apre con la rete di McGinn dopo appena un minuto. Ma la reazione nel primo tempo c’è per i Citizens in gol con Foden (22?) e Rodri (40?). Ilsale a 77 punti in classifica e blinda il primato. SportFace.