Harakiri Milan col Sassuolo: la corsa per la Champions si complica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Milan cade in casa col Sassuolo 2 - 1 (gol di Calhanoglu e doppietta di Raspadori, entrato nella ripresa) ed è una caduta fragorosa perché ora, con l'Atalanta (impegnata domani a Roma contro i ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilcade in casa col2 - 1 (gol di Calhanoglu e doppietta di Raspadori, entrato nella ripresa) ed è una caduta fragorosa perché ora, con l'Atalanta (impegnata domani a Roma contro i ...

Ultime Notizie dalla rete : Harakiri Milan Harakiri Milan col Sassuolo: la corsa per la Champions si complica Soprattutto questo era un turno di cui il Milan, visti gli altri scontri diretti nella parte alta della classifica, avrebbe dovuto approfittare per consolidare la seconda piazza. Invece è stata ...

Calciomercato Inter, 'guerra' aperta alla Premier: Conte vuole il big del Napoli Ormai solo un vero e proprio harakiri nerazzurro consentirebbe a Milan o Juventus di rientrare in corsa ad appena otto giornate dalla fine. Per essere ancora competitivo il prossimo anno e fare ...

Harakiri Milan col Sassuolo: la corsa per la Champions si complica La Gazzetta dello Sport Serie A | Harakiri Roma: da 0-1 a 3-1 all'Olimpico di Torino. Granata verso la salvezza Il resto lo ha creato esclusivamente il Toro, senza riuscire però a finalizzare degnamente le azioni costruite. Nel finale la Roma ha chiuso anche la partita in 10 per l'espulsione di Diawara all'85'.

La corsa Champions si infiamma: domenica Atalanta-Juve Se il sipario sulla corsa scudetto è ormai calato a meno di un clamoroso harakiri dell'Inter, ipotesi alquanto improbabile, i riflettori si spostano ai piani ...

