Hakimi | «Pressione? Abbiamo un discreto vantaggio sulle inseguitrici | siamo tranquilli»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Achrafha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Achrafha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. «fatto tutto il possibile per vincere la partita. Sapevamo che sarebbe stato un match complicato, ci teniamo questo punto e penalla prossima partita. Se c’è tensione per questo finale di stagione?un buonche ci dà una discretatà, ma noi dobbiamo solo pensare a vincere la partita di domenica. Il nostro obiettivo finale passa da lì, partita per partita. Corse e scatti? Sono le mie qualità, cerco di metterle a disposizione per aiutare la squadra». L'articolo ...

ilnapolionline : Questa sera contro l'Inter Lorenzo avrà un compito, andare in pressione su Hakimi - -

6,5 Un peccatuccio veniale nella chiusura su Farias, in occasione del vantaggio ligure. Si ... Ladi Maggiore lo ingolfa, almeno inizialmente. Cresce col passare dei minuti. BROZOVIC 5,...Inter frena La meta si avvicina e l'Inter sente un po' di stanchezza e. I nerazzurri ... ma dopo qualche occasione l'Inter pareggia con Perisic che devia in rete su cross di. Alla fine ...Spezia-Inter 1-1: pagelle nerazzurre HANDANOVIC 5 In modalità ‘passaggio a livello’, lentissimo a scendere, sull’1-0 di Farias. Dopo l’autogol di Napoli, ...Un pareggino per l’Inter che si avvicina a piccoli passi verso uno scudetto annunciato e un gran pareggio per lo Spezia che si avvicina a piccoli passi verso ...