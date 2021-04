Ha inizio il processo di selezione per partecipare alla nona stagione di "Football for Friendship" (Di mercoledì 21 aprile 2021) MOSCA, 21 aprile 2021 /PRNewswire/



Il programma sociale per bambini di Gazprom Football for Friendship (F4F) invita i bambini di tutto il mondo a iscriversi all'edizione di quest'anno. Le accademie calcistiche nazionali sono invitate a presentare entro il 1° maggio la domanda di iscrizione alla nona stagione di F4F per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Si cercano in particolare giovani giocatori, giovani allenatori e giovani reporter. L'evento si svolgerà online tra il 13 e il 29 maggio. I bambini hanno così la possibilità di conoscere nuovi amici provenienti da tutte le parti del mondo, senza dover uscire di casa. La partecipazione è gratuita e i premi in palio sono molto interessanti. Si cercano giocatori (maschi o femmine) di dodici anni, allenatori (fino a 16 anni) o giovani reporter (12-14 anni) ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) MOSCA, 21 aprile 2021 /PRNewswire/Il programma sociale per bambini di Gazpromfor(F4F) invita i bambini di tutto il mondo a iscriversi all'edizione di quest'anno. Le accademie calcistiche nazionali sono invitate a presentare entro il 1° maggio la domanda di iscrizionedi F4F per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Si cercano in particolare giovani giocatori, giovani allenatori e giovani reporter. L'evento si svolgerà online tra il 13 e il 29 maggio. I bambini hanno così la possibilità di conoscere nuovi amici provenienti da tutte le parti del mondo, senza dover uscire di casa. La partecipazione è gratuita e i premi in palio sono molto interessanti. Si cercano giocatori (maschi o femmine) di dodici anni, allenatori (fino a 16 anni) o giovani reporter (12-14 anni) ...

