Guarda cosa creo con vecchi paralumi: ispirazioni da non perdere! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ecco come riciclare dei vecchi paralumi in modo creativo, invece che gettarli via: approfondiamo insieme! Come sappiamo, grazie al fai da te e al fantastico mondo del riciclo creativo, è possibile davvero riciclare numerosi oggetti, tra cui i paralumi! In questo articolo, vi presenteremo alcune ispirazioni davvero semplicissime e veloci da realizzare, niente di più bello! Cominciamo! Come riciclare i paralumi: idee creative da provare! Cestino Per realizzare questo cesto, preparate i seguenti materiali: paralumi, 2 Pompon colorati Colla a caldo Disco in legno Pinza Per prima cosa, eliminate con una pinza i ganci in metallo che si trovano all'interno dei due paralumi. A questo punto, con della colla a caldo, unite uno dei paralumi ...

