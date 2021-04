(Di mercoledì 21 aprile 2021) Battesimo per laro - ro ibrida Ecodel Grupponel porto di, con la sindaca Ilaria Caprioglio come madrina. La Eco, realizzata in Cina, è la quarta delle dodici ...

Advertising

ansa_liguria : Grimaldi ha Eco Savona, nave più grande e green al mondo - BabboleoNews : E' stata battezzata nel Porto di #Savona la #EcoSavona, la nave ibrida ro-ro più grande e sostenibile al mondo. La… - gianpaolodabove : Ecco la Eco Savona nuova nave del Gruppo Grimaldi - daybinary : Grimaldi ha Eco Savona, nave più grande e green al mondo - AnsaLiguria : Grimaldi ha Eco Savona, nave più grande e green al mondo. Ibrida e azzera emissini in porto, porta oltre 500 camion… -

Ultime Notizie dalla rete : Grimaldi Eco

ANSA Nuova Europa

Battesimo per la nave ro - ro ibridaSavona del Grupponel porto di Savona, con la sindaca Ilaria Caprioglio come madrina. LaSavona, realizzata in Cina, è la quarta delle dodici unità ro - ro ibride della serie...L'altra notizia […] Navigazione articoliSavona: inaugurata la nave green Ro/ro dioperativa sulle rotte commerciali del Mediterraneo Signorini (Autorità di Sistema Mar Ligure ...Battesimo per la nave ro-ro ibrida Eco Savona del Gruppo Grimaldi nel porto di Savona, con la sindaca Ilaria Caprioglio come madrina. La Eco Savona, realizzata in Cina, è la quarta delle dodici unità ...Savona. La nave Eco Savona, consegnata poche settimane fa da cantieri asiatici, è stata inaugurata stamattina, facendo scalo nel porto di Savona. Verrà impiegata dalla Grimaldi Lines sul collegamento ...