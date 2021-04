Grillo: procurat. agg. Palermo ‘a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia’ (8) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – La fortuna volle che una delle persone cui il bambino si era rivolto, fosse proprio un poliziotto che prontamente si prese cura del bambino, avvisò il magistrato di turno e immediatamente abbiamo potuto attivare la procedura prevista in casi del genere. Ho ascoltato io direttamente il piccolo, più volte, insieme alla psicologa da me nominata e se la prima volta ben poco abbiamo potuto apprendere della sua storia, già la seconda volta, grazie ad un ascolto competente, paziente, attento, rispettoso dei tempi, dei suoi lunghi silenzi e delle esigenze del bambino, il piccolo ci raccontò la sua triste storia. Omar era stato venduto dai suoi genitori, nel paese di origine, più per disperazione che per cattiveria. Era, quindi, venuto in Italia con questi estranei, che lo avevano obbligato a lavorare e che lo maltrattavano fisicamente, privandolo anche del cibo. Ma fu necessaria ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – La fortuna volle che una delle persone cui il bambino si era rivolto, fosse proprio un poliziotto che prontamente si prese cura del bambino, avvisò il magistrato di turno e immediatamente abbiamo potuto attivare la procedura prevista in casi del genere. Ho ascoltato io direttamente il piccolo, più volte, insieme alla psicologa da me nominata e se la prima volta ben poco abbiamo potuto apprendere della sua storia, già la seconda volta, grazie ad un ascolto competente, paziente, attento, rispettoso dei tempi, dei suoi lunghi silenzi e delle esigenze del bambino, il piccolo ci raccontò la sua triste storia. Omar era stato venduto dai suoi genitori, nel paese di origine, più per disperazione che per cattiveria. Era, quindi, venuto in Italia con questi estranei, che lo avevano obbligato a lavorare e che lo maltrattavano fisicamente, privandolo anche del cibo. Ma fu necessaria ...

zazoomblog : Grillo: procurat. agg. Palermo a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia (7) - #Grillo: #procurat.… - zazoomblog : Grillo: procurat. agg. Palermo ‘a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia’ (3) - #Grillo: #procurat.… - TV7Benevento : Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (8)... - TV7Benevento : Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (7)... - TV7Benevento : Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (6)... -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo procurat Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (4) Il Tempo Grillo: procurat. agg. Palermo ‘a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia’ (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – L’aggiunto non vuole parlare dell’inchiesta che vede coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro, 20 anni, accusato di violenza di gruppo, con tre amici, nei conf ...

Giuseppe Conte demolisce Beppe Grillo: lascia stare toghe e donne Il «Totem» Grillo vacilla. Il giorno dopo il video-sfogo per difendere il figlio Ciro, accusato di stupro assieme a tre coetanei, il ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – L’aggiunto non vuole parlare dell’inchiesta che vede coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro, 20 anni, accusato di violenza di gruppo, con tre amici, nei conf ...Il «Totem» Grillo vacilla. Il giorno dopo il video-sfogo per difendere il figlio Ciro, accusato di stupro assieme a tre coetanei, il ...