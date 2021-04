Greta Thunberg, non solo ambiente: dona 100 mila euro per i vaccini ai paesi poveri (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Quasi una persona su quattro nei Paesi ad alto reddito ha ricevuto il vaccino anti Covid. Solo una su 500 nei Paesi poveri». È la denuncia di Greta Thunberg sui social. Non si ferma a questo l’attivista svedese per il clima. «La mia fondazione», scrive, «donerà 100mila euro al programma Covax per assicurare un più equo accesso globale al vaccino per il Covid». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Quasi una persona su quattro nei Paesi ad alto reddito ha ricevuto il vaccino anti Covid. Solo una su 500 nei Paesi poveri». È la denuncia di Greta Thunberg sui social. Non si ferma a questo l’attivista svedese per il clima. «La mia fondazione», scrive, «donerà 100mila euro al programma Covax per assicurare un più equo accesso globale al vaccino per il Covid».

