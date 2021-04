Gravina: «Super League? Nessuna sanzione per i club» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato delle possibili sanzioni per Juventus, Inter e Milan dopo il fallimento della Super League Gabriele Gravina ha parlato delle possibili sanzioni per Juventus, Inter e Milan dopo il fallimento della Super League. Le dichiarazioni del presidente della FIGC a margine della presentazione dell’EURO 2020 Trophy Tour a Roma. «Abbiamo difeso in maniera strenua i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio. Mi pare che tutto sia tornato alla normalità, ma ci deve far riflettere sul fatto che qualcosa non funzioni. È uno stimolo servono rimedi e proposte per scongiurare altre fughe in avanti. Non ho in programma incontri con i vertici delle tre società, lunedì ci sarà il consiglio federale ma non sono in programma forme di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato delle possibili sanzioni per Juventus, Inter e Milan dopo il fallimento dellaGabrieleha parlato delle possibili sanzioni per Juventus, Inter e Milan dopo il fallimento della. Le dichiarazioni del presidente della FIGC a margine della presentazione dell’EURO 2020 Trophy Tour a Roma. «Abbiamo difeso in maniera strenua i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio. Mi pare che tutto sia tornato alla normalità, ma ci deve far riflettere sul fatto che qualcosa non funzioni. È uno stimolo servono rimedi e proposte per scongiurare altre fughe in avanti. Non ho in programma incontri con i vertici delle tre società, lunedì ci sarà il consiglio federale ma non sono in programma forme di ...

