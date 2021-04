Gravidanza, momento di empowerment femminile e non qualcosa da nascondere: gli scatti di Donatella Nicolini (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “La gravidanza? Un momento di puro empowerment femminile. Ammiro le donne capaci di coniugare la maternità con il lavoro e gli impegni della vita quotidiana e che troppo spesso sono messe in un angolo da una società e da una cultura, anche aziendale, ancora profondamente patriarcale”. Spiega così quello che rappresenta per lei la gravidanza Donatella Nicolini (https://www.donatellanicolini.it/), trentenne italiana tra le nuove promesse della scena fotografica mondiale che ha scelto di specializzarsi e realizzare esclusivamente ritratti di donne in gravidanza. Vincitrice quest’anno del Premio come miglior Maternity Photographer, assegnato dalla The Societies of Photographers una delle più note associazioni mondiali di fotografia, Donatella Nicolini si sta rapidamente imponendo nel settore grazie ai suoi scatti capaci di coniugare bellezza, glamour ed eleganza. Merito di una continua ricerca e di una cura maniacale per il singolo dettaglio capace di rendere ogni scatto unico, proprio come ogni donna ritratta. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “La gravidanza? Un momento di puro empowerment femminile. Ammiro le donne capaci di coniugare la maternità con il lavoro e gli impegni della vita quotidiana e che troppo spesso sono messe in un angolo da una società e da una cultura, anche aziendale, ancora profondamente patriarcale”. Spiega così quello che rappresenta per lei la gravidanza Donatella Nicolini (https://www.donatellanicolini.it/), trentenne italiana tra le nuove promesse della scena fotografica mondiale che ha scelto di specializzarsi e realizzare esclusivamente ritratti di donne in gravidanza. Vincitrice quest’anno del Premio come miglior Maternity Photographer, assegnato dalla The Societies of Photographers una delle più note associazioni mondiali di fotografia, Donatella Nicolini si sta rapidamente imponendo nel settore grazie ai suoi scatti capaci di coniugare bellezza, glamour ed eleganza. Merito di una continua ricerca e di una cura maniacale per il singolo dettaglio capace di rendere ogni scatto unico, proprio come ogni donna ritratta.

