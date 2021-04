Graduatorie terza fascia ATA | collaboratore scolastico non può cambiare diploma con licenza media | anche se ha un voto più alto

(Di mercoledì 21 aprile 2021)personale ATA valide per il triennio 2021/23: sono numerosi i titoli di accesso al profilo die in questo aggiornamento èpossibile modificare il titolo dichiarato nel 2017 con uno più favorevole in termini di punteggio. Ma il titolo stesso deve rientrare tra quelli elencati nell'OM n. 50 del 3 marzo 2021 come requisito per rientrare in graduatoria. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: collaboratore scolastico non può cambiare diploma con licenza media, anche se ha un v… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Graduatorie di terza fascia ATA, termine domande prorogato al 26 aprile - cislscuola : Graduatorie di terza fascia ATA, termine domande prorogato al 26 aprile - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Bando concorso ATA 2021 terza fascia, domanda, requisiti, guida <p>Tutte le informazioni sul nuovo bando ATA per l'aggiorn… - scuolainforma : Graduatorie ATA terza fascia: proroga scadenza domande (DECRETO testo PDF) -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie terza

Orizzonte Scuola

Il termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelledifascia del personale ATA è prorogato al 26 aprile 2021 fino alle ore 23 e 59. Resta invariata la data per il conseguimento dei titoli validi per la graduatoria, fissata al 22 ...tweet La scadenza, prevista per il 22 aprile, per l'invio della domada per ledifascia ATA, è stata prorogata al 26 aprile . Si resta in attesa della pubblicazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, del relativo provvedimento, anche per sapere se ...Alcune verifiche che è opportuno fare prima della scadenza per la presentazione delle domande per le graduatorie ATA di III fascia.Sulla piattaforma Istanze online si può compilare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per ...