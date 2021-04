Governo: Draghi sente Macron, punto su pandemia, economia e Libia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al centro dei colloqui vi sono state la lotta alla pandemia, le prospettive economiche europee, la situazione in Libia e le relazioni bilaterali. Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel. Al centro dei colloqui vi sono state la lotta alla, le prospettive economiche europee, la situazione ine le relazioni bilaterali. Lo rende noto Palazzo Chigi.

